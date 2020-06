Sol Levante è il film stasera in tv lunedì 15 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sol Levante film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Rising Sun

GENERE: Giallo

ANNO: 1993

REGIA: Philip Kaufman

CAST: Sean Connery, Wesley Snipes, Harvey Keitel, Cary-Hiroyuki Tagawa, Kevin Anderson, Mako, Ray Wise, Eleanor Clift, Steve Buscemi

DURATA: 129 Minuti

Sol Levante film stasera in tv: trama

Due poliziotti indagano all’interno della ricca e potente comunità del business nipponico in California alla ricerca dell’assassino di una squillo trovata strangolata durante i festeggiamenti di una società giapponese. L’omicidio è stato registrato in un video, a disposizione del capitano Connor (Connery) e del tenente Smith (Snipes) che danno il via a una vivace corsa contro il tempo tra karatè e stralci di filosofia orientale per arrivare alla verità. Ma quando sono vicini alla soluzione, pressioni politiche intralciano le indagini…

Sol Levante film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Michael Crichton.

Nel romanzo ci sono alcune differenze. Ad esempio il tenente Smith, che nel libro si chiama Peter, nel film viene ribattezzato Webster. Anche l’informatica Asakuma diventa Jingo, mentre nel romanzo è Theresa.

Sol Levante streaming

Sol Levante streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Sol Levante film stasera in tv: trailer

