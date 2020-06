Tutte lo vogliono è il film stasera in tv lunedì 15 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tutte lo vogliono film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 17 settembre 2015

GENERE: Commedia

ANNO: 2015

REGIA: Alessio Maria Federici

CAST: Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Ilaria Spada, Gianna Paola Scaffidi, Andrea Perroni, Giovanna Rei

DURATA: 100 Minuti

Tutte lo vogliono film stasera in tv: trama

Chiara (Vanessa Incontrada) fa una strana professione: la “food designer”, cioè prepara cibo bello da guardare, in società con una madre snob e ingombrante. Orazio (Enrico Brignano) ha un mestiere molto più tradizionale: lavora come toelettatore per cani per un magrebino appassionato di soap opera. Gli piace decisamente il buon cibo. Dopo l’ultima fallimentare relazione risalente a quattro anno or sono, preferisce la compagnia degli animali a quella delle donne. Chiara invece ha ritrovato dopo anni Raffaello (Giulio Berruti) un vecchio amico, anzi il suo primo e impossibile amore di gioventù. Oggi è ancora un bellissimo uomo e certamente meno impossibile di allora. Potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto. Ma l’incontro con Orazio la ha inspiegabilmente scombussolata…

Tutte lo vogliono film stasera in tv: curiosità

Il film è scritto da Valentina Gaddi, Maria Teresa Venditti, Alessandra di Pietro, Michela Andreozzi, Mario Ruggeri, Giacomo Ciarrapico e il regista Federici.

In Italia il film ha incassato 1.8 milioni €.

Tutte lo vogliono streaming

Tutte lo vogliono streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Tutte lo vogliono film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/tX_jWtdMxtA

Stasera in TV sui social

