Cado dalle Nubi è il film stasera in tv martedì 16 giugno 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cado dalle Nubi film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 27 novembre 2009

GENERE: Commedia

ANNO: 2009

REGIA: Gennaro Nunziante

CAST: Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona, Gigi Angelillo, Anna Ferruzzo, Ludovica Modugno, Sereno Bukasa, Stefano Chiodaroli, Ivano Marescotti, Rocco Papaleo, Francesca Chillemi, Claudia Penoni

DURATA: 114 Minuti

Cado dalle Nubi film stasera in tv: trama

Checco (Zalone) è un simpatico cantante pugliese che sogna di diventare famoso e far carriera nel mondo dello spettacolo. Per vivere lavora nei week end in una gelateria e come cantante di piano-bar a Polignano a Mare. La sua fidanzata Angela, che ha sempre detestato i suoi modi appiccicosi, lo lascia é un buono a nulla, fallito e sognatore.

Disperato ed abbattuto, su consiglio di suo zio lascia il paese, licenzia il suo “manager”, Nicholas ( che in realtà fa il cameriere nel piano-bar) e va a Milano. Viene ospitato dal suo cugino omosessuale Alfredo, il quale è fidanzato con Manolo. I genitori non sanno dell’omosessualità del cugino e, ogni volta che vanno a trovarlo, lui cerca di non far scoprire che è gay circondandosi di ragazze che presenta come sue fidanzate. Checco per caso incontra in un negozio di strumenti musicali a Milano Marika, una bella ragazza che lo convince a dare lezioni di chitarra a dei ragazzi disagiati. Pian piano la sua vita inizierà a cambiare piega…

Cado dalle Nubi film stasera in tv: curiosità

Cado dalle nubi segna l’esordio di Checco Zalone della mondo del cinema italiano e subito è un grande successo al botteghino. Costato pochissimo, il film è riuscito ad incassare 14.073.000 euro.

Il film ha ricevuto tanti riconoscimenti, tra cui una nomination ai David di Donatello per la Migliore canzone originale (Angela) e due nomination ai Nastri d’Argento della SNGC.

Tra le location in cui è stato girato il film c’è la cittadina di Polignano che è la città natale del protagonista, ed anche quella di Domenico Modugno, di cui Checco è grandissimo fan.

Cado dalle Nubi streaming

Cado dalle Nubi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cado dalle Nubi film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=lioW61TXLv4

