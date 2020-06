La serie tv della NBC Manifest torna in replica in chiaro su Canale 5 martedì 16 giugno 2020. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Manifest trama episodi 16 giugno 2020 su Canale 5

Manifest 1X08 Punto di non ritorno. Ben costituisce una partnership con Vance per i passeggeri scomparsi del Volo 828. Nel frattempo, Michaela aiuta un passeggero suicida che crede di essere l’angelo della morte, e Cal torna a scuola, navigando tra una celebrità non cercata e tra i suoi ex amici, che hanno tutti adesso 16 anni…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Manifest trama episodi 16 giugno 2020 su Canale 5

Manifest 1X09 Bilancio delle vittime. Quando Ben e Michaela mettono tutto in gioco per salvare gli altri passeggeri scomparsi, la missione va storta e non tutti riescono a sopravvivere. Il risultato devastante spinge Ben e Grace in un baratro traumatico, mentre avvicina pericolosamente Michaela e Jared.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Manifest cast

Melissa Roxburgh è Michaela Stone

Josh Dallas è Ben Stone

Athena Karkanis è Grace Stone

Luna Blaise è Olive Stone

J. R. Ramirez è Jared Vasquez

Parveen Kaur è Saanvi

Manifest streaming

La serie tv Manifest streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Manifest sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Manifest basta andare sull’hashtag ufficiale #Manifest, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Manifest e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook: Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Manifest: link utili