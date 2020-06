NERO A METÀ QUINTA PUNTATA. Martedì 16 giugno 2020 torna in replica su Rai 1 la fiction con Claudio Amendola con diretta da Marco Pontecorvo. Ecco di seguito trama e anticipazioni del quinto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Nero a Metà quinta puntata: trama e anticipazioni 16 giugno 2020

Nero a Metà quinta puntata – episodio 9 Viva gli sposi. Carlo e Malik indagano su un nuovo misterioso caso di omicidio quando due donne che non si conoscono ricevono lo stesso filmato che mostra un uomo ucciso brutalmente. Chi è l’uomo assassinato e quale legame esiste tra le due donne? Nel frattempo, Alba scopre un segreto su sua madre, Carlo fatica a digerire la nuova relazione tra la figlia e il collega Malik. Alba infatti ha lasciato il fidanzato Riccardo per stare insieme a lui. Malik è decisamente felice della sua nuova relazione amorosa tanto da essere distratto sul lavoro. Non è però solo lui ad avere un periodo di coppia felice, infatti anche tra Cinzia Repola e Marco Cantabella le affinità crescono sempre di più..

Nero a Metà quinta puntata: trama e anticipazioni 16 giugno 2020

Nero a Metà quinta puntata – episodio 10 Le verità nascoste. Quando un giovane rampollo di ricca famiglia viene rinvenuto senza vita nel Tevere, Carlo e Malik indagano sul caso. Intanto, mentre Carlo cerca in tutti i modi di ricucire i rapporti con Cristina, l’ispettore scopre un’informazione molto importante per il caso Bosca che potrebbe finalmente portare a una svolta risolutiva. Infine Malik riceve un’ottima proposta di lavoro che o porterebbe però lontano da Roma e da Alba…

Nero a Metà streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

