Le sorelle perfette è il film stasera in tv mercoledì 17 giugno 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le sorelle perfette film stasera in tv: cast

La regia è di Jason Moore. Il cast è composto da Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph, Ike Barinholtz, John Leguizamo, Dianne Wiest.

Le sorelle perfette film stasera in tv: trama

Due anziani coniugi, Bucky e Deana, comunicano in collegamento Skype alla figlia Maura che venderanno la casa in cui lei e la sorella sono cresciute. Maura, che fa l’infermiera, deve avvisare la sorella Kate del fatto e che dovranno tutte e due sgomberare le loro camere di ragazze. Le due decidono di partire insieme e anche di organizzare un party con i vecchi amici di un tempo. Le cose sembrano filare lisce, ma poi la situazione sfugge loro di mano…

Le sorelle perfette recensione

In questa commedia sono tre le figure femminili importanti: ovviamente le due attrici protagoniste e la terza è la sceneggiatrice Paula Pell, che ha saputo rendere gradevole un film che si inserisce in un filone cinematografico super sfruttato (la festa folle, la voglia di tornare adolescenti, l’insofferenza verso la responsabilità) aggiungendo alle solite situazioni comiche una tonalità grottesca senza scadere nel banale cinismo o nella facile cattiveria. Tempi e ritmi dei dialoghi sono perfetti grazie alle interpretazioni delle protagoniste e al lavoro di sceneggiatura. Tutto questo rende questo film una commedia ben scritta, con una buona recitazione e un’altrettanto regia di qualità.

Le sorelle perfette streaming

Le sorelle perfette streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Le sorelle perfette film stasera in tv: trailer

