Una ragazza e il suo sogno è il film stasera in tv mercoledì 17 giugno 2020 in onda in prima serata su Italia 1.

Una ragazza e il suo sogno film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: What a Girl Wants

USCITO IL: 22 agosto 2003

GENERE: Family, Sentimentale

ANNO: 2003

REGIA: Dennie Gordon

CAST: Kelly Preston, Amanda Bynes, Colin Firth, Jonathan Pryce, Peter Reeves, Eileen Atkins, James Greene, Soleil McGhee

DURATA: 100 Minuti

Una ragazza e il suo sogno film stasera in tv: trama

I genitori di Daphne, una ragazza adolescente, si sono lasciati quando lei era bambina, nonostante la loro travolgente storia d’amore, a causa della feroce opposizione della famiglia di origine del padre ricca e aristocratica. Daphne ora che si sente grande vuole conoscere suo padre e decide di andare a Londra in Inghilterra alla sua ricerca. Con sua grande sorpresa, la ragazza scopre che suo padre è Henry Dashwood, un importante uomo politico che al momento è impegnato nella campagna elettorale per le prossime elezioni.

Lo spirito anticonformista di Daphne non si adatta per nulla agli ambienti aristocratici e dell’alta società in cui vive il genitore. Il suo arrivo in effetti rischia di compromettere il successo del babbo nelle imminenti elezioni anche se Daphne si sforza di aiutarlo. Contro la ragazzina ci sono i membri della nobile famiglia in particolare di Glynnis, la nuova fidanzata di Henry, e di Clarissa, la gelosa figlia di Glynnis.

Una ragazza e il suo sogno film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake del film intitolato Come sposare una figlia (1958) di Vincente Minnelli.

Una ragazza e il suo sogno streaming

Una ragazza e il suo sogno: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=tjGT7GNzC80

Stasera in TV sui social

Stasera in TV: link utili