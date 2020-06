Volesse il cielo è il film stasera in tv mercoledì 17 giugno 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Volesse il cielo film stasera in tv: cadt e scheda

DATA USCITA: 25 gennaio 2002

GENERE: Commedia

ANNO: 2001

REGIA: Vincenzo Salemme

CAST: Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande, Rocco Papaleo, Tosca D’Aquino, Biagio Izzo, Armando Pugliese, Flavio Bucci, Guia Jelo, Biancamaria Lelli, Giulia Steigerwalt, Daniela Marazita

DURATA: 90 Minuti

Volesse il cielo film stasera in tv: trama

Una ragazzina entra singhiozzando in chiesa chiedendo perdono a Dio. La giovane crolla sul pavimento priva di sensi. Nello stesso momento, poco distante, l’ispettore Massa, inseguendo in auto un pregiudicato, va a sbattere contro un cassonetto dei rifiuti. Da questo container, dopo l’urto, esce un uomo che per il colpo ricevuto sembra aver perso la memoria. Preoccupato, l’ispettore lo trascina all’ospedale dove però lo sconosciuto risulta non aver riportato lesioni. Lo porta successivamente al commissariato dove le ricerche sul passato di questo strano tipo, più simile a un bambino che ad un adulto, non danno alcun esito…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Volesse il cielo film stasera in tv: curiosità

Alla partita di calcio tra poliziotti e detenuti hanno partecipato Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara e Vincenzo Montella, amatissimi calciatori napoletani.

Si tratta della quarta pellicola diretta da Salemme, che ne è anche protagonista.

Volesse il cielo streaming

Volesse il cielo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Volesse il cielo film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=B6DcgxwVkt8

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili