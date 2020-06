New Amsterdam 2 trama episodi 18 giugno 2020 su Canale 5

NEW AMSTERDAM 2. Arriva in chiaro su Canale 5 la seconda stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento giovedì 18 giugno 2020. Di seguito trama, anticipazioni e promo degli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 2 trama episodi 11 giugno 2020

New Amsterdam 2 trama episodio 14 Sabbath. Il sergente Todd informa Max che per pareggiare il bilancio è necessario tagliare due milioni di spese. Max si rende conto che non può effettuare tagli senza che l’ospedale ne soffra. E’ costretto a rifiutare la richiesta di aiuto di Iggy, che combatte contro una burocrazia ottusa per salvare un ragazzo che ha somatizzato il suo stato di emarginazione sociale e ha un’accesa discussione con Sharpe sulla necessita’ o meno della mammografia annuale sotto la soglia dei 50 anni. Manda Reynolds in Messico per eseguire un intervento di pacemaker per risparmiare sui costi del dispositivo, ed e’ proprio da una collega della clinica messicana che alla fine Max riceve la notizia del prossimo addio di Reynolds al New Amsterdam.

New Amsterdam 2 trama episodio 15 Carta bianca. La Brantley lascia a Max carta bianca per mettere un freno ai casi di overdose che ogni anni si moltiplicano per via di un uso sconsiderato di oppiacei nelle terapie del dolore dei pazienti. Max tenta il tutto per tutto, ma deve alla fine cedere al potere delle aziende farmaceutiche. La Sharpe nel frattempo indaga sugli effetti indesiderati del farmaco che la Castro sta usando per il suo trial e scopre che la collega altera i valori dei pazienti a inizio cura per esaltare l’efficacia della terapia. Reynolds cerca di giustificarsi con Max per la sua scelta di lasciare il New Amsterdam, ma Max non e’ pronto ad accettare la separazione.

New Amsterdam 2 trama episodio 16 Punti di vista. Max, Reynolds e Bloom vengono citati in giudizio dai familiari di GeorgeWhitney, deceduto quattro settimane prima sul tavolo operatorio di Reynolds. Eviela simulazione dibattimentale per la deposizione in aula e, pur non ravvisando responsabilità dirette per la morte del paziente, riscontra in tutti e tre comportamenti che agli occhi di una giuria risulterebbero sospetti. Soprattutto la posizione di Reynolds risulta ambigua, in quanto consapevole, al momento dell’ intervento, che Whitney era un suprematista bianco colpevole di un attentato alla fiera campionaria del Medio Oriente. Nel frattempo, Sharpe riesce ad allontanare dall’ospedale la Castro, senza compromettere la sua sperimentazione.

New Amsterdam 2 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

