L.A. Zombie L’ultima apocalisse è il film stasera in tv venerdì 19 giugno 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L.A. Zombie L’ultima apocalisse film stasera in tv: cast

La regia è di Turner Clay. Il cast è composto da Justin Ray, Jerod Meagher, Stefanie Estes, Ron Hanks, Michael Taber, Dennis Leech, Ali Williams, Morgan Jackson.

L.A. Zombie L’ultima apocalisse film stasera in tv: trama

Su Los Angeles si abbatte una pioggia di meteoriti il cui fumo tossico trasformerà gli uomini in zombie. Un gruppo di uomini tenterà la fuga per salvarsi la vita.

L.A. Zombie L’ultima apocalisse streaming

L.A. Zombie L’ultima apocalisse streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L.A. Zombie L’ultima apocalisse film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

