Notte prima degli esami Oggi è il film stasera in tv venerdì 19 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Notte prima degli esami Oggi film stasera in tv: cast

La regia è di Fausto Brizzi. La regia è di Nicolas Vaporidis, Carolina Crescentini, Sarah Maestri, Andrea De Rosa, Chiara Mastalli, Eros Galbiati, Clizia Fornasier, Giorgio Panariello, Paola Onofri, Serena Autieri, Franco Interlenghi, Armando Pizzuti.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Notte prima degli esami Oggi film stasera in tv: trama

Maturità 2006. Per Luca (Nicolas Vaporidis) e compagni è tempo d’esami. Giorni difficili, non solo perchè bisogna studiare molto e la voglia manca, ma anche perchè l’età è quella in cui i sentimenti portano a fare pazzie. E quando Luca conosce Azzurra (Carolina Crescentini), una scapestrata biologa marina, si apre un nuovo capitolo della sua vita. La passione è travolgente, l’unico problema è che arriva nel momento più sbagliato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Notte prima degli esami Oggi streaming

Notte prima degli esami Oggi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Notte prima degli esami Oggi film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili