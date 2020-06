Sulle ali della pazzia è il film stasera in tv venerdì 19 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sulle ali della pazzia film stasera in tv: cast

La regia è di Jean-François Rivard. Il cast è composto da Romy Rosemont, Kari Matchett, Victoria Diamond, Matthew Raudsepp, Salvatore Antonio, Adam Reid, Jenny Brizard.

Sulle ali della pazzia film stasera in tv: trama

La trama del film vede protagoniste due famiglie. La prima è composta da una giovane donna di nome Amber che sta per sposarsi e sua madre. L’altra famiglia invece è composta dal futuro marito Luke e sua madre. Amber vive l’amore della sua vita e non vede l’ora che arrivi il giorno del matrimonio. La stessa felicità la sta vivendo la futura suocera che adora Amber come se fosse sua figlia. Questo scatena una gelosia che manda fuori di testa la mamma della sposa a tal punto da diventare una vera e propria psicopatica…

Sulle ali della pazzia streaming

Sulle ali della pazzia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

