Transformers 3 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Transformers: dark of the moon

USCITO IL: 29 giugno 2011

GENERE: Avventura, Azione, Fantascienza

ANNO: 2011

REGIA: Michael Bay

CAST: Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Patrick Dempsey, John Malkovich, Ken Jeong, Frances McDormand, John Turturro, Tyrese Gibson, Kevin Dunn, Ramon Rodriguez, Alan Tudyk, Josh Duhamel, Julie White, Frank Welker, James Avery, Peter Cullen

DURATA: 157 Minuti

Transformers 3 film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Optimus Prime e i suoi fedeli Autobot sono di nuovo in azione per combattere i pericolosi Decepticon, intenzionati a conquistare lo spazio tra Stati Uniti e Russia. Ancora una volta, toccherà all’umano Sam Witwicky (Shia LaBeouf) andare in aiuto dei suoi amici robot. Questi dovranno vedersela con un nuovo, temibile nemico: Shockwawe, tiranno di Cybertron.

Transformers 3 film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo capitolo della serie cinematografica dedicata agli autobot dopo Transformers e Transformers – La vendetta del caduto. La pellicola è poi seguita da Transformers 4 – L’era dell’estinzione.

Il film è al 18º posto della lista dei maggior incassi internazionali di sempre.

La pellicola ha ricevuto tre candidature agli Oscar: come Miglior effetti speciali, Miglior montaggio sonoro e Miglior sonoro.

Per la prima volta in questo capitolo si vede l’Arca con cui gli Autobot sono arrivati per la prima volta sulla Terra.

Secondo il regista per realizzare il film sono stati distrutti 532 veicoli, presi gratuitamente da una compagnia di assicurazione in quanto irreparabilmente danneggiati.

Transformers 3 streaming

Transformers 3 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Transformers 3 film stasera in tv: trailer

