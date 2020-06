Ossessione senza fine Il ritorno è il film stasera in tv sabato 20 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ossessione senza fine Il ritorno film stasera in tv: cast

La regia è di Doug Campbell. Il cast è composto da Eric Roberts, Claire Blackwelder, Hilary Greer, Mark Grossman, Christopher Crabb, Lesli Kay, Tiffany Adams, Sarah Kraft, Lance J. Holt, Clint Jung, Manuel C Cruz, Kimberly Spak, Lisa Marie, Alix Foedisch, Luis Mercado.

Ossessione senza fine Il ritorno film stasera in tv: trama

Il dottor Beck, che ha cambiato il prorpio nome, salva una ragazza adolescente dall’annegamento in Messico e finisce per innamorarsene. Come sempre accade quando si tratta di lui, sorgono alcune complicazioni, ma Beck non si lascia scoraggiare da niente pur di avere la ragazza dei suoi sogni…

Ossessione senza fine Il ritorno streaming

Ossessione senza fine Il ritorno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

