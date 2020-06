Il miglio verde è il film stasera in tv domenica 21 giugno 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il miglio verde film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Green Mile

GENERE: Drammatico

ANNO: 1999

REGIA: Frank Darabont

CAST: Tom Hanks, Gary Sinise, Barry Pepper, Jeffrey DeMunn, Michael Clarke Duncan, David Morse, Dabbs Greer

DURATA: 192 Min

Il miglio verde film stasera in tv: trama

1935. Paul Edgecomb (Tom Hanks) racconta all’amica Elaine Connelly di un fatto accaduto quando lavorava come guardia nel penitenziario di Cold Mountain. Paul è in una casa di riposo e sono passati sessanta anni dal periodo cui si riferiscono i fatti. Durante la grande depressione, nel vecchio penitenziario Edgecomb si occupava di quattro assassini che attendevano di essere giustiziati. In gergo ciò veniva detto percorrere il miglio verde, cioè l’ultima camminata della vita lungo il corridoio rivestito di linoleum verde che li avrebbe condotti alla stanza delle sedia elettrica.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Paul Edgecomb aveva percorso quel triste tragitto tante volte per accompagnare i condannati al suplizio finale. Mai però aveva incontrato un uomo come John Coffey (Michael Duncan), un ragazzone nero condannato a morte per l’omicidio di due gemelline di nove anni. Coffey era enorme e di sicuro aveva la stazza e la forza di uccidere chiunque, ma il suo comportamento gentile e remissivo era nettamente in contrasto con il suo aspetto esteriore. Era un uomo semplice e ingenuo e con atteggiamenti infantile come la paura del buio. Iniltre quel ragazzone nero possedeva un dono soprannaturale. Come era possibile che fosse un brutale assassino?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il miglio verde film stasera in tv: curiosità

Stephen King pubblicò la storia nel 1997 in 6 puntate, nello stile di Charles Dickens. Ha ammesso di non inviare affatto il regista del film Frank Darabont quando ha dovuto riunire le parti in un unico copione.

Il Miglio Verde è stato l’ultimo film di Dabbs Greer (Paul Edgecomb da anziano), che morì nel 2007.

Mr. Jingles era un topo addestrato scelto tra 30 presentati al provino. La American Humane Association si è accertò che nessun topo vero fosse ferito durante le riprese.

Il film ha ottenuto 4 nomination agli Oscar: miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attore non protagonista (Michael Duncan) e miglior Sound Mixing. È il più grande successo internazionale mai realizzato da una storia di Stephen King.

Il miglio verde streaming

Il miglio verde streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il miglio verde film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=ahpcWXrP9p0

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili