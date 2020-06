Oltre la Notte è il film stasera in tv domenica 21 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Oltre la Notte film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: Aus dem Nichts

DATA USCITA: 15 marzo 2018

GENERE: Drammatico

NAZIONALITA’: Germania, Francia

ANNO: 2017

REGIA: Fatih Akin

CAST: Diane Kruger, Johannes Krisch, Numan Acar

DURATA: 106 minuti

Oltre la Notte film stasera in tv: trama

Katja ha un bambino, Rocco, e un marito tedesco di origine turca, Nuri , uscito di carcere dopo alcuni anni di condanna per spaccio di stupefacenti. I due hanno un’attività di sostegno per le minoranze in Germania. la vita della donna viene sconvolta dall’improvvisa morte del marito e del figlioletto , rimasti uccisi nell’esplosione di una bomba. Aiutata da amici e familiari, Katja riesce ad affrontare il funerale e ad andare avanti.

Ma la ricerca ossessiva degli assassini e delle ragioni di quelle morti insensate la tormenta, riaprendo ferite e sollevando dubbi. Danilo, avvocato e miglior amico di Nuri, rappresenta Katja nel processo finale contro i due sospetti: una giovane coppia appartenente a un’organizzazione neonazista. Il processo è un’esperienza durissima per Katja, che però non si arrende. Vuole giustizia.

Oltre la Notte film stasera in tv: recensione

Fatih Akin, regista tedesco di origine turca, affronta uno dei temi più complessi del momento: il terrorismo. Akin pone l’accento su un tipo di terrorismo poco raccontato in questi anni sconvolti dalle stragi dell’ISIS: quello interno, bianco, razzista e ispirato alle teorie ideologiche della supremazia della razza ariana. La sua denuncia (riferimenti precisi sono prima dei titoli di coda) avviene attraverso il racconto di questo dramma processuale prevedibile e con dinamiche già viste e raccontate. Il film è sospeso tra il dramma morale e il thriller processuale e in questo vicolo cieco si ritrova la protagonista interpretata dall’attrice Diane Kruger. Il finale appare discutibile nella sua valenza di esempio che sicuramente stimolerà un dibattito post cinema.

Oltre la Notte film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2017 e Diane Kruger ha vinto la Palma D’Oro per la Miglior Interpretazione Femminile.

Diane Kruger è al primo ruolo in cui recita nella sua lingua madre.

Oltre la Notte streaming

Oltre la Notte streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Oltre la Notte film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=mxFmePFbod8

