Il crimine non va in pensione film stasera in tv 23 giugno: cast, trama, recensione, streaming

Il crimine non va in pensione è il film stasera in tv martedì 23 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il crimine non va in pensione film stasera in tv: cast

La regia è di Fabio Fulco, al suo debutto dietro la macchina da presa. Il cast è composto da Stefania Sandrelli, Maurizio Mattioli, Ivano Marescotti, Gianfranco D’Angelo, Fabio Fulco, Franco Nero.

Il crimine non va in pensione film stasera in tv: trama

Un gruppo di amici over 70 si ritrovano al centro anziani La Serenissima per passare il tempo tra chiacchiere, gare di bocce e balli serali. Edda, una bella signora del gruppo viene ricoverata in ospedale per un malore causato forse dalla perdita di una grossa somma di denaro che la donna ha giocato al bingo. Edda sperava di vincere per aiutare i figli in difficoltà economiche. Gli amici del centro anziani per aiutare la compagna decidono di rapinare proprio la sala Bingo. Studiano così un piano d’azione sotto la direzione del generale in pensione Alfio e reclutano alcuni elementi di rinforzo da inserire nell’improvvisata banda: l’autista Donato, lo scassinatore di casseforti Barabba, la talpa Ernesto.

Il crimine non va in pensione recensione

Fabio Fulco che fino ad oggi è stato attore di televisione e cinema, con questo film si lancia nel mondo della regia mettendo in scena un’action comedy scritta da Fabrizio Quadroli. Fulco ha scelto un gruppo di attori senior di grande rilievo e noti al pubblico: da Stefania Sandrelli e Ivano Marescotti, che interpretano una coppia di innamorati, Orso Maria Guerrini nei panni del generale di ferro, Gianfranco D’Angelo e Gisella Sofio che è al suo ultimo ruolo e a cui è dedicato il film.

Il neo regista sembra però eccessivamente impegnato a sperimentare in questo suo primo lavoro cinematografico diversi stili di regia e questo rende la pellicola un po’ disomogenea con ritmi troppo altalenanti tra scene troppo veloci e dialoghi troppo lenti. Esperienza e talento degli attori sono di indiscutibile pregio. In particolare svetta l’interpretazione di Maurizio Mattioli nel ruolo di Barabba che mostra la sua grande dimestichezza con il tempismo comico, le divertenti improvvisazioni spassose e una profonda capacità di rendere reale pur nell’esagerazione comica il suo personaggio.

Il crimine non va in pensione streaming

Il crimine non va in pensione streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il crimine non va in pensione film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=yooa6FxL5jw

