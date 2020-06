Vittoria e Abdul è il film stasera in tv martedì 23 giugno 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Vittoria e Abdul film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 26 ottobre 2017

GENERE: Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Stephen Frears

CAST: Judi Dench, Eddie Izzard, Ali Fazal, Michael Gambon, Olivia Williams, Tim Pigott-Smith, Simon Callow, Fenella Woolgar, Julian Wadham, Ruth McCabe

DURATA: 112 Minuti

Vittoria e Abdul film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. La trama di Victoria e Abdul è ispirata alla storia dell’improbabile, ma vera amicizia tra la Regina Vittoria ed un servitore indiano di nome Abdul Karim (Ali Fazal). Abdul a 24 anni va in Inghilterra come cameriere durante il Giubileo d’oro della Regina (Judi Dench). La regina coglie lo sguardo curioso e un po’ ribelle del giovane servitore e si lascia affascinare dal giovane animo ribelle del ragazzo.

Ben presto la Regina comincia a preferire la compagnia del servitore a quella dei consiglieri di corte. Fino a che Abdul viene nominato prima assistente personale dell’imperatrice d’India, e poi l’anno seguente insegnante, incaricato di istruirla sulle questioni indiane. Ma la relazione sempre più intensa e controversa tra i due non è gradita ai vertici della casa reale… LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Vittoria e Abdul film stasera in tv: curiosità

Vittoria e Abdul è stato presentato Fuori Concorso in anteprima mondiale, fuori concorso, alla 74° edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il film è tratto dal libro omonimo di Shrabani Basu che documenta il vero rapporto fra Vittoria e il servo musulmano Abdul Karim.

Judi Dench aveva interpretato già la Regina Vittoria nel 1997 nel film La Mia Regina di John Madden.

Judi Dench quando ha iniziato a girare il film, aveva la stessa età della regina quando morì.

Vittoria e Abdul streaming

Vittoria e Abdul streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Vittoria e Abdul film stasera in tv: trailer

