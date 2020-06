La tempesta perfetta è il film stasera in tv mercoledì 24 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La tempesta perfetta film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Perfect Storm

GENERE: Avventura

ANNO: 2000

REGIA: Wolfgang Petersen

CAST: George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, John C. Reilly, William Fichtner, Bob Gunton, Karen Allen, Mary Elizabeth Mastrantonio, Allen Payne, John Hawkes, Dash Mihok, Josh Hopkins, Michael Ironside, Cherry Jones, Bruce Mahler, Christopher McDonald, Rusty Schwimmer, Lanet Wright

DURATA: 125 Minuti

La tempesta perfetta film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Nel porto della cittadina rientra da una deludente battuta di pesca il natante Andrea Gail, capitanato da Billy Tyne. Con la speranza di poter dare una svolta finalmente positiva a una stagione ai limiti del disastroso, Tyne convince il proprio equipaggio a salpare per Flemish Cap, zona del Nord Atlantico nota per l’abbondanza di pesce. L’intuizione è più che buona e, dopo due settimane di pesca, l’Andrea Gail si accinge a fare ritorno con un carico d’eccezione. Ma il destino, beffardo, ha altri piani. Sulle acque solcate dal peschereccio sta per scatenarsi una tempesta senza precedenti che verrà ricordata come la Tempesta senza nome o La tempesta di Halloween negli anni a venire. E l’equipaggio dell’Andrea Gail non immagina nemmeno lontanamente l’inferno che lo attende.

La tempesta perfetta film stasera in tv: curiosità

La trama è ispirata a un fatto realmente accaduto. Racconta infatto la terrificante tempesta che si scatenò al largo di Gloucester in Massachusetts a fine ottobre del 1991.

La vicenda del peschereccio Andrea Gail è narrata nel libro The Perfect Storm, scritto da Sebastian Junger ed edito nel 1997.

Il film è stato un buon successo: negli Stati Uniti ha incassato la prima settimana 41.325.000 dollari guadagnando in totale di quasi 183 milioni di dollari. In tutto il mondo il film complessivamente ha superato i 327 milioni di dollari.

La tempesta perfetta streaming

La tempesta perfetta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La tempesta perfetta film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=6u0L-52arDw

