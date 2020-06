NERO A METÀ ULTIMA PUNTATA. Mercoledì 24 giugno 2020 torna in replica su Rai 1 la fiction con Claudio Amendola con diretta da Marco Pontecorvo. Ecco di seguito trama e anticipazioni del sesto e ultimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Nero a Metà sesta e ultima puntata: trama e anticipazioni 24 giugno 2020

Nero a Metà ultima puntata – episodio 11 Una questione in sospeso parte 1. Alba insieme alla squadra scoprono la verità dietro all’arresto di Carlo: dietro alla faccenda infatti c’è proprio Malik. La sua fidanzata Alba resta profondamente delusa, ma non si dà per vinta e chiede Riccardo per difendere suo padre. La squadra non si ferma e partono le indagini sull’improvvisa morte di un ragazzo. Questo caso inoltre causa la sospensione di Cantabella..

Nero a Metà sesta e ultima puntata: trama e anticipazioni 24 giugno 2020

Nero a Metà ultima puntata – episodio 12 Una questione in sospeso parte 2. Malik, coinvolto suo malgrado nel caso dell’arresto di Carlo, affronta la Carta di petto convinto di continuare a indagare per provare l’innocenza di Carlo. Nel frattempo Cantabella torna a lavoro e squadra lavora senza sosta per rivelare tutta la verità sul caso Bosca. Intanto Riccardo ottiene gli arresti domiciliari per Carlo, ma tutto precipita quando la vita di Alba è in pericolo..

Nero a Metà streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

