NEW AMSTERDAM 2. Arriva in chiaro su Canale 5 la seconda stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento mercoledì 24 giugno 2020.

New Amsterdam 2 trama episodi 24 giugno 2020 su Canale 5

New Amsterdam 2 trama episodio 17 Il decollo. Una ragazzina deve essere curata, e per raccogliere la cifra necessaria all’intervento, la sua famiglia pubblica online un montaggio che la ritrae in diversi momenti della sua giornata, compresi quelli con Max. La giovane paziente è bella e adorabile e con il carisma del medico, in breve tempo arrivano tantissime donazioni! Intanto Reynolds affronta i suoi ultimi casi al New Amsterdam prima del trasferimento a San Francisco . Kapoor aiuta un ex pilota ad affrontare la sua vita da paraplegico.

New Amsterdam 2 trama episodio 18 Questione di secondi. Ultimo episodio della seconda stagione. Oltreo­ceano la serie con Ryan Eggold sta ottenendo un buon successo – con punte attorno ai 10 milioni di spet­tatori – tanto da convincere NBC a rinnovarla per altre tre stagioni. Quando alcuni pazienti ricoverati in vari reparti dell’ospedale comincia a mostrare i medesimi, allarmanti, sintomi, Sharpe e Bloom cercano di scoprire l’origine del problema. Nel frattempo, mentre Iggy cerca di far ragionare una coppia divorziata e Kapoor fa un incontro che potrebbe rivelarsi interessante, Max si occupa di un ragazzo con una rara malattia muscolare e fa di tutto per riuscire a farlo ammettere in un trial clinico che potrebbe aumentare le sue aspettative di vita.

New Amsterdam 2 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

