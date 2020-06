X-Men conflitto finale è il film stasera in tv mercoledì 24 giugno 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

X-Men conflitto finale film stasera in tv: cast

La regia è di Brett Ratner. Il cast è composto da Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry, Famke Janssen, Ian McKellen, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer, Shawn Ashmore, Ellen Page, Ben Foster, Shohreh Aghdashloo, Anna Paquin, James Marsden, Olivia Williams, Bill Duke, Michael Murphy, Connor Widdows, Cameron Bright, Vinnie Jones, Daniel Cudmore, Shauna Kain, Cayden Boyd, Bryce Hodgson, Haley Ramm, Luke Pohl.

X-Men conflitto finale film stasera in tv: trama

Capitolo finale della saga cinematografica dedicata ai mutanti. Il mondo accoglie con stupore la notizia che, a breve, sul mercato sarà disponibile una sorta di vaccino in grado di “curare” ogni tipo di mutazione. Per il professor Xavier, Magneto e le rispettive fazioni è giunto il tempo di scegliere: uniformarsi agli altri o rimanere tra i “diversi” rivendicando la propria univocità?

X-Men conflitto finale streaming

X-Men conflitto finale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

X-Men conflitto finale film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

