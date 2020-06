CHE DIO CI AIUTI 5 TERZA PUNTATA. Torna in replica su Rai 1 giovedì 25 giugno 2020 la fiction della fiction con Elena Sofia Ricci con la quinta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Che Dio Ci Aiuti 5 quarta puntata: trama e anticipazioni 25 giugno 2020

Che Dio Ci Aiuti 5 quarta puntata – episodio 7 Fuori! Suor Angela cerca di salvare una bambina che sembra essere vittima della sua stessa madre. Maria chiede aiuto a Nico per affrontare il padre, ma qualcosa va storto e Nico si ritrova al ballo scolastico con Ginevra. Intanto le nostre suore cercano di boicottare Azzurra, convinta a vendere il convento, ma alla fine si presenta un compratore inaspettato.

Che Dio Ci Aiuti 5 quarta puntata – episodio 8 L’ultimo ricordo. Mentre Suor Angela aiuta Nico a ritrovare uno studente che sembra sparito nel nulla, Ginevra riceve una foto compromettente di lei e Nico alla sera del ballo. Peccato che lei non ricordi nulla. E Nico, sa come sono andate le cose? Nel frattempo Azzurra non vuole incontrare il nuovo compratore perché è stato un suo amore di gioventù. Intanto Valentina e Gabriele sembrano pronti per una cena romantica, ma c’è un problema…

Che Dio Ci Aiuti 5 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della fiction sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

