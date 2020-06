La lacrima del diavolo è il film stasera in tv venerdì 26 giugno 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La lacrima del diavolo film stasera in tv: cast

La regia è di Norma Bailey. Il cast è composto da Tom Everett Scott, Natasha Henstridge, Rena Sofer, Gabriel Hogan, Jonathan Higgins, James Downing.

La lacrima del diavolo film stasera in tv: trama

Washington. L’ex agente dell’FBI Parker Kincaid, appassionato di grafologia, viene incaricato di analizzare la grafia di un criminale per cercare di prevedere le sue mosse. Si tratta di scoprire chi è la mente criminale che ha assoldato un killer per commettere una strage ogni quattro ore, finché al suo mandante non verrà pagata la cifra di 20 milioni di dollari.

L’FBI ha in mano alcune lettere scritte della fantomatica mente criminale ma non dispone di altri indizi per proseguire le indagini. Kincaid, esperto di grafia e analisi di documenti, deve sviscerare ogni frase, soppesare ogni tratto, misurare ogni riga dei messaggi minatori per capire come fermare il piano diabolico. Appare subito evidente una peculiarità: i puntini delle I hanno la forma di lacrima.

La lacrima del diavolo streaming

La lacrima del diavolo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

