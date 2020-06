I soliti ignoti è il film stasera in tv sabato 27 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I soliti ignoti film stasera in tv: cast

La regia è di Mario Monicelli. Il cast è composto da Totò, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Carla Gravina, Claudia Cardinale, Tiberio Murgia, Memmo Carotenuto, Rossana Rory, Carlo Pisacane, Gina Rovere, Gina Amendola, Lella Fabrizi, Elvira Tonelli, Mario Feliciani, Mimmo Poli, Mario De Simone, Nino Marchetti, Aldo Trifiletto, Renato Terra, Amerigo Santarelli, Lisa Romey, Roberto Spiombi, Gustavo Serena, Ida Masetti, Mario Meniconi, Pasquale Misiano, Edith Bruck.

I soliti ignoti film stasera in tv: trama

Ladri si nasce o si diventa… Di certo bisogna avere fiuto. Sia per azzeccare il colpo giusto che per scegliere compagni in gamba. Ed avere sangue freddo: come il ghiaccio. Sempre e comunque. Loro, amici di disavventure, ladri vogliono diventarlo: e sono pronti a tutto. Basta sbarcare il lunario come i poveracci qualunque. È tempo di dare una scossa a questa vita piatta e scontata.

E questi cinque amici, convinti e compatti, decidono di andare a lezione da uno scassinatore in pensione. Sono un quintetto di sfortunati: il fotografo Tiberio, Peppe il pugile, lo stalliere Capannelle, il siciliano Ferribotte ed il ladruncolo Mario. L’obiettivo è il monte di pietà: svuotare la cassaforte. Un gioco da ragazzi. Un piano dettagliato e preciso.

Ma la notte del furto, si trovano a sbucare nella cucina di chissà quale appartamento… dove l’unica cosa possibile, è consolarsi con un bel piatto di pasta e ceci.

I soliti ignoti streaming

I soliti ignoti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

I soliti ignoti film stasera in tv: trailer

