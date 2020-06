Matrimonio rosso sangue è il film stasera in tv sabato 27 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Matrimonio rosso sangue film stasera in tv: cast

La regia è diretto da Marc Angelo. Il cast è composto da Anthony Delon, Barbara Cabrita, Macha Meril, Guillaume Cramoisan, Denis Mpunga, Sylvie Audcoeur, Joy Esther.

Matrimonio rosso sangue film stasera in tv: trama

Anna è una giovane donna di modeste condizioni. E’ una madre single che da sola cresce suo figlio che purtroppo è affetto da una terribile malattia, la fibrosi cistica. Anna incontra per motivi di cra del suo bambino il brillante chirurgo Guillaume, il solo che può salvare suo figlio e restituirle una vita normale e decorosa. Dopo qualche tempo di frequentazione, Anna sposa Guillaume, ma per lei la vita non si semplifica.

Infatti all’indomani delle nozze il chirurgo viene accusato di avere ucciso la ex moglie il cui corpo viene ritrovato il giorno dopo i festeggiamenti nuziali, dalla polizia in uno stagno. Tutto sembra indicare come colpevole proprio il medico. ma Anna è convinta della sua innocenza e si propone di dimostrarla, contro tutto e tutti. Anna però rifiuta di credere nella sua colpevolezza e con tutta la tenacia che ha sviluppato negli anni si mette da sola alla ricerca della verità.

Matrimonio rosso sangue streaming

Matrimonio rosso sangue streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

