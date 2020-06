Paura Fear è il film stasera in tv sabato 27 giugno 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Paura Fear film stasera in tv: cast

La regia è di James Foley. Il cast è composto da Mark Wahlberg, Reese Witherspoon, William Petersen, Amy Brenneman, Alyssa Milano, Will Sengotta, Ravinder Toor, L. Harvey Gold, D. Neil Mark, Bev Henday, Jo Bates, Andrew Airlie, Ian Bannen, Todd Caldecott, Tracy Fraim, David Fredericks, Christopher Gray, Jason Kristofer, Richard Lewis, John Oliver, Jed Rees, Gary John Riley.

Paura Fear film stasera in tv: trama

David (Mark Wahlberg) all’apparenza è in giovanotto garbato, ma dal passato sconosciuto. Il ragazzo corteggia la dolce Nicole (Reese Witherspoon), che ha una tranquilla famiglia alle spalle. Il giovane, che si rivela psicopatico, prende in ostaggio tutta la famiglia.

Paura Fear streaming

Paura Fear streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Paura Fear film stasera in tv: trailer

