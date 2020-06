Due nel mirino è il film stasera in tv domenica 28 giugno 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Due nel mirino film stasera in tv: cast

La regia è di John Badham. Il cast è composto da Mel Gibson, Goldie Hawn, David Carradine, Bill Duke, Stephen Tobolowsky, Wes Tritter, Oscar Ramos, John Pyper-Ferguson, Joan Severance, Wendy Van Riesen, Lesley Ewen, Harry Caesar, Alex Bruhansky, Ken Camroux, Lossen Chambers, Jeff Corey, Jackson Davies, Tim Healy, Doug Judge, Clyde Kusatsu, Robert Metcalfe, Florence Paterson, Tim Price.

Due nel mirino film stasera in tv: trama

Un uomo protetto dall’FBI come testimone chiave in un caso di traffico di droga viene inseguito dai malviventi che vogliono fargli la pelle. Si unisce nella fuga la sua ex fidanzata.

Due nel mirino streaming

Due nel mirino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Due nel mirino film stasera in tv: trailer

