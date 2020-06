Le Fidèle è il film stasera in tv domenica 28 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le Fidèle film stasera in tv: cast e scheda

USCITA: 6 settembre 2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Michael R. Roskam

CAST: Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Eric De Staercke, Jean-Benoît Ugeux, Stefaan Degand, Sam Louwyck, Kerem Can, Nabil Missoumi, Thomas Coumans, Nathalie Van Tongelen, Fabien Magry

DURATA: 130 Minuti

Le Fidèle film stasera in tv: trama

Quando Gino incontra Bénédicte scatta la passione più cocente. Bénédicte lavora nell’azienda di famiglia e guida anche auto da corsa. Gino è un ragazzo normale e attraente , ma custodisce un segreto che mette in pericolo la propria vita e queslla di chi ti è vicino. I due ragazzi dovranno lottare contro la ragione e contro i loro stessi difetti, per poter rimanere fedeli al loro amore.

Le Fidèle recensione

Pellicola ben fatta, anche se la storia, soprattutto nella prima parte, è troppo superficiale e lineare. Buone le interpretazioni degli attori: Matthias Schoenaerts interpreta il suo complesso personaggio in modo molto convincente, e Adèle Exarchopoulos è piuttosto efficace come la ragazza un po’ ingenua che è capace di amare in modo incondizionato.

L’ultima parte del film è diversa dal resto. La storia d’amore non è più il tema centrale e inizia una rapida successione di eventi sempre più drammatici, a volte persino un po’ esagerati. La scena finale è particolare: una lunga ripresa tecnicamente semplice, ma molto creativa dal punto di vista cinematografico. Sono questi tipi di scene che mostrano quanto possa essere originale un regista come Roskam.

Le Fidèle film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato Fuori Concorso al Festival di Venezia 2017 in anteprima mondiale.

La pellicola è stata scelta per rappresentare il Belgio ai premi Oscar 2018 nella categoria Miglior film in lingua straniera.

Il film è uscito in Belgio il 4 ottobre 2017, in Francia il 1º novembre dello stesso anno.

Questo film segna la quarta collaborazione tra Michaël R. Roskam e Matthias Schoenaerts . I precedenti erano: The One Thing to Do (2005), Bullhead – La vincente ascesa di Jacky (2011) e Chi è senza colpa (2014).

Le Fidèle film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=8ACsQHr90j8

Stasera in TV sui social

