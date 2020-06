Sapore di te è il film stasera in tv domenica 28 giugno 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sapore di te film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 9 gennaio 2014

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Carlo Vanzina

CAST: Vincenzo Salemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri, Nancy Brilli, Eugenio Franceschini, Maurizio Mattioli, Martina Stella, Matteo Leoni, Virginie Marsan

DURATA: 101 Minuti

Sapore di te film stasera in tv: trama

Siamo durante le estati 1984 e 1985, sulla spiaggia di Forte dei Marmi dove si intrecciano le storie di tanti personaggi che rispecchiano in modo veritiero la società italiana di quegli anni. Troviamo infatti la famiglia romana dei Proietti formata da Alberto, sfegatato tifoso della Roma, la moglie Elena e la figlia di 17 anni Rossella che fa innamorare i due universitari Luca e Chicco. L’onorevole socialista De Marco è invece un napoletano in vacanza con sua moglie, che prende una cotta per Susy, una giovane soubrette del programma tv Drive In. E ancora c’è Anna, giovane fiorentina che si innamora del ragazzo di provincia Armando, l’affascinante bagnino Renato e i genitori di Luca, due borghesi milanesi che hanno nostalgia degli anni ’60.

Sapore di te film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel e terzo capitolo della saga cinematografica Sapore di mare e Sapore di mare 2 – Un anno dopo. Queste due pellicola sono del 1983 e ambientate negli anni sessanta. Invece, le vicende del terzo film accadono negli anni ’80.

Sapore di te streaming

Sapore di te streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sapore di te film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/YGhbKpZ3ATk

