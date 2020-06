Attacco Al Potere è il film stasera in tv lunedì 29 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Attacco Al Potere film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Siege

USCITO IL: 5 febbraio 1999

GENERE: Azione

ANNO: 1998

REGIA: Edward Zwick

CAST: Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Bening, Tony Shalhoub, Sami Bouajila, William Hill, Said Faraj, Donna Hanover, Will Lyman, Dakin Matthews, Victor Slezak, David Proval, Chip Zien, John Rothman

DURATA: 116 Minuti

Attacco Al Potere film stasera in tv: trama

Il Presidente degli Stati Uniti, a seguito di una bomba fatta esplodere al World Trade Center, si impegna con il popolo a tenere una linea dura contro i nemici dell’America. Vengono aperte due indagini sull’attentato: la prima è affidata al capitano Hubbard (Washington) dell’FBI e la seconda è sotto la responsabilità dell’agente segreto della CIA Elise Kraft (Bening). Mentre le indagini proseguono altri attentati colpiscono New York e gli stati generali delle forze armate, in particolare il generale Devereaux (Willis), hanno buon gioco nell’imporre le maniere forti. facendo saltare le garanzie costituzionali. Toccherà a Hubbard arginare le mire autoritarie del generale Devereaux mettendolo in condizioni di non nuocere e nello stesso tempo riesce a fermare i terroristi.

Attacco Al Potere film stasera in tv: curiosità

Il film ha conquistato alcuni riconoscimenti tra cui il Razzie Awards come peggior attore protagonista a Bruce Willis e sempre allo stesso attore il Blockbuster Entertainment Award come miglior attore non-protagonista.

Attacco Al Potere streaming

Attacco Al Potere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Attacco Al Potere film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/1EP7fpES2b8

