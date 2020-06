Il Giovane Montalbano Il terzo segreto: trama e streaming stasera in tv

Il Giovane Montalbano Il terzo segreto con Michele Riondino va in onda stasera in tv lunedì 29 giugno 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio tratto dai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Giovane Montalbano Il terzo segreto: trama

Montalbano si trova ad indagare su due casi molto diversi: l’omicidio di un giovane muratore albanese che nasconde il coinvolgimento della mafia e il furto misterioso della bacheca delle pubblicazioni matrimoniali del comune di Vigata. Due casi complicati in cui Montalbano coinvolge anche Catarella, che ha modo di dimostrare il suo coraggio. Va a finire che Montalbano si dimentica di Livia, che per ripicca decide di risvegliare la sua gelosia. E così Montalbano finisce per immaginarsi una tresca tra la sua fidanzata e il vicecommissario Augello.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Giovane Montalbano Il terzo segreto: cast e curiosità

La regia è di Gianluca Maria Tavarelli, mentre il cast è composto da Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Nino D’Agata, Giorgia Sinicorni, Perla Giordano. Il film è tratto da Il quarto segreto (La paura di Montalbano) e La traduzione manzoniana (Gli arancini di Montalbano) scritti da Andrea Camilleri.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Giovane Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Il Giovane Montalbano: seguilo con noi

Per commentare in diretta i film di Il Giovane Montalbano basta andare sull’hashtag ufficiale #IlGiovaneMontalbano, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Il Giovane Montalbano segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Il Giovane Montalbano: link utili