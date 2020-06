CHICAGO FIRE 7 EPISODI 30 GIUGNO 2020. Arriva su Italia 1 martedì 30 giugno 2020 la settima stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 7: dove eravamo rimasti

Al via la settima stagione della serie con protagonisti i vigili del fuoco, i soccorritori e i paramedici della caserma Chicago 51. In questa nuova stagione, Matt Casey dovrà affrontare una nuova realtà personale mentre nuovi volti arriveranno alla 51. Come già sappiamo Gabriela Dawson ha lasciato la Caserma 51 al termine della sesta stagione, ma solo nel primo episodio della settima, i fan scoprono cosa è realmente accaduto tra i Dawsey. L’addio dell’attrice Monica Raymund lascia spazio a un nuovo volto che arriverà accanto a quello di Sylvie Brett. Un nuovo paramedico che farà fatica ad entrare nelle grazie degli uomini e delle donne di Wallace Boden.

Chicago Fire 7 trama episodi 30 giugno 2020 su Italia 1

Chicago Fire 7 trama episodio 1 Sotto controllo. La Caserma 51 dovrà affrontare una nuova realtà e nuove difficoltà con l’intrusione di un vice commissario aggiunto che darà del filo da torcere a Wallace Boden e i suoi uomini. Gli occhi saranno quindi puntati sul Capitano Matt Casey. Gabby è andata via, il loro matrimonio è ormai appeso ad un filo… Matt non riuscirà ad essere concentrato come dovrebbe, rischiando di commettere un errore sul campo.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

