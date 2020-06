CHICAGO P.D. 6 EPISODI 30 GIUGNO 2020. Arriva su Italia 1 martedì 30 giugno 2020 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. 6 dove eravamo rimasti

I nuovi episodi della sesta stagione di Chicago P.D., serie creata da Dick Wolf, ci riporteranno nelle storie e nelle vicende di Hank Voight e della sua squadra. La quinta stagione si è conclusa con un colpo duro per l’Intelligence di Chicago. Il detective Alvin Olinsky è stato brutalmente ucciso dopo essere finito in carcere per un crimine commesso dal sergente Hank Voight, suo capo e migliore amico. Nel cast senza Elias Koteas nei panni di Olinsky ovviamente, ci sarà un nuovo ingresso. Si tratta della sovrintendente Katherine Brennan, interpretata dall’attrice Anne Heche, la quale sarà una spina nel fianco ma anche un’alleata per l’Intelligence.

Chicago P.D. 6 trama episodi 30 giugno 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 1 Tutto come prima. L’Unità di Intelligence della Polizia di Chicago subisce le conseguenze della morte di Olinsky. Voight viene sospeso per aver sparato al sospettato a sangue freddo e Antonio si fa carico dell’Intelligence per affrontare tutti i casi di overdose di eroina cattiva in città, ma Ruzek mina la sua autorità.

Chicago P.D. 6 streaming

Chicago P.D. 6 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

