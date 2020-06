Cliffhanger L’Ultima Sfida è il film stasera in tv stasera in tv martedì 30 giugno 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cliffhanger L’Ultima Sfida film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Cliffhanger

USCITO IL: 29 ottobre 1993

GENERE: Avventura

ANNO: 1993

REGIA: Renny Harlin

CAST: Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker, Janine Turner, Rex Linn, Max Perlich, Vyto Ruginis, Michelle Joyner, Trey Brownell, Don S. Davis, John Finn

DURATA: 116 Minuti

Cliffhanger L’Ultima Sfida film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Siamo nelle Montagne Rocciose americane. Durante un’escursione in alta quota succede un incidente mortale e Sarah muore precipitando in un crepaccio dopo essere sfuggita dalle mani di Gabe Walker, un operatore del soccorso. La giovane donna era la fidanzata di Hal Tucker, collega ed amico del protagonista Gabe, soprannominato Cliffhanger. Quest’ultimo, viene preso dal senso di colpa, si allontana da tutti e abbandona il suo lavoro. Sarà Jessie Deighanla, fidanzata di Gabe ed anch’essa impegnata nel soccorso montano, a ravvicinarlo al suo lavoro chiedendogli aiuto per soccorrere delle persone in difficoltà in alta quota.

Cliffhanger L’Ultima Sfida film stasera in tv: curiosità

Lo stunt del trasferimento tra aerei è stato filmato negli USA in quanto in Europa era illegale. Girare lo stunt stesso è costato un milione di dollari.

La pellicola è dedicata a Wolfgang Gullich, la controfigura di Sylvester Stallone che è rimasto ucciso poco dopo aver terminato le riprese.

Sylvester Stallone ha preso parte al film in parte per vincere la sua paura dell’altezza.

Per dimostrare la sua fiducia sull’equipaggiamento di sicurezza, il regista Renny Harlin si è messo l’imbragatura e si è gettato in un crepaccio.

Cliffhanger L’Ultima Sfida streaming

Cliffhanger L’Ultima Sfida streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cliffhanger L’Ultima Sfida film stasera in tv: trailer

