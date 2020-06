Giustizia a tutti i costi è il film stasera in tv stasera in tv martedì 30 giugno 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Giustizia a tutti i costi film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Out for Justice

GENERE: Poliziesco

ANNO: 1991

REGIA: John Flynn

CAST: Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, Shareen Mitchell, Sal Richards, Gina Gershon, Jay Acovone, Nicky Corello, Robert Lasardo

DURATA: 95 Minuti

Giustizia a tutti i costi film stasera in tv: trama

Gino Felino è un poliziotto di Brooklyn. La sua vita ha preso un indirizzo diverso rispetto a quella di molti suoi amici italo-americani, diventati tutti piccoli o grandi malviventi. Lui infatti è entrato a far parte della Polizia. Ma quando il suo collega Bobby Lupo viene ucciso barbaramente da Richie Madano (William Forsythe) in pieno giorno davanti a decine di testimoni, inclusi moglie e figli, si trasfigura ed è pronto a tutto per vendicare la morte dell’amico. Per farsi giustizia Gino prima arresta la sorella e il padre del killer, un certo Richie Madano. Poi va a cercare Roxanne, la fidanzata del boss, e la trova morta. Ma è parlando con la vedova di Bobby che Gino scopre il movente dell’assassinio della ragazza..

Giustizia a tutti i costi film stasera in tv: curiosità

Secondo William Forsythe, Steven Seagal gli ha detto di migliorare il suo “accento di Brooklyn”. La cosa buffa è che l’attore proviene proprio da quel quartiere, così rispose a Seagal “Credimi, devi migliorarlo tu”.

E’ l’uni film di Steven Seagal tra il 1988 e il 1998 a non contenere nemmeno un’esplosione.

Nella versione in lingua originale, la parola “fuck” viene detta ben 114 volte.

Giustizia a tutti i costi streaming

Giustizia a tutti i costi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Giustizia a tutti i costi film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/L3QcfdI2F1U

Stasera in TV sui social

