Quanto basta è il film stasera in tv martedì 30 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Quanto basta film stasera in tv: cast

La regia è di Francesco Falaschi. Il cast è composto da Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Nicola Siri, Mirko Frezza, Benedetta Porcaroli, Alessandro Haber, Gianfranco Gallo, Lucia Batassa, Giuseppe Laudisa.

Quanto basta film stasera in tv: trama

Arturo è uno chef molto bravo ma non più di successo. Ha forti problemi a gestire la propria aggressività ed è finito dietro le sbarre a causa di una rissa. Ora deve scontare la propria pena tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici dove lavora Anna. E’ qui che Arturo incontra Guido, aspirante cuoco con la sindrome di Asperger. Arturo tratta il ragazzo in modo istintivo e senza pietismi e presto tra i due si instaura un rapporto di amicizia e fratellanza che cambia le prospettive e i destini di entrambi..

Quanto basta streaming

Quanto basta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Quanto basta film stasera in tv: trailer

