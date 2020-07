Aenne Burda La donna del Miracolo Economico è la miniserie tedesca in due episodi stasera in tv mercoledì 1 luglio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Aenne Burda La donna del Miracolo Economico stasera in tv: cast

La regia è di Francis Meletzky. Il cast è composto da Katharina Wackernagel, Jean-Yves Berteloot, Lior Kudrjawizki, Frédéric Vonhof.

Aenne Burda La donna del Miracolo Economico stasera in tv: trama

Aenne Burda: da moglie tradita a titolare dell’omonima rivista di moda femminile con cartamodelli, divenuta icona del dopoguerra tedesco. Offenburg, Germania, 1949. Aenne scopre con grandissimo dolore che il marito Franz, padre dei loro tre figli e ricco professionista, ha una seconda vita con l’ex segretaria, dalla quale ha avuto una bambina. Aenne, complice la bigotta Germania del Dopoguerra, decide di restare con l’uomo, ma al contempo di concretizzare un vecchio progetto: ideare una rivista di moda con cartamodelli, con i quali tutte le donne potranno realizzare bellissimi abiti a casa propria.

Non senza difficoltà, grazie a un gruppo di lavoro valido e coeso, Aenne riesce a dare vita al suo sogno. Un’attività che la porta in giro per il mondo e che, nel corso di una delle sue rare vacanze, in Sicilia…

Aenne Burda La donna del Miracolo Economico streaming

Aenne Burda La donna del Miracolo Economico streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

