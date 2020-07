CHICAGO FIRE 7 EPISODI 1 LUGLIO 2020. Arriva su Italia 1 mercoledì 1 luglio 2020 la settima stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 7 trama episodi 1 luglio 2020 su Italia 1

Chicago Fire 7 trama episodio 2 In guerra. Crossover con Chicago P.D. e Chicago Med. Boden e la sua squadra sono impegnati in incendio molto pericoloso. L’intero piano di un grattacielo è in fiamme. I ragazzi, distribuiti in diversi gruppi, devono andare alla ricerca delle persone intrappolate prima che sia troppo tardi. Il rischio per ognuno di loro è grande, ma quando sembrano aver salvati quasi tutti, Kidd rimane senza ossigeno e finisce al Med in gravissime condizioni.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

