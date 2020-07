CHICAGO MED 4 EPISODI 1 LUGLIO 2020. Arriva su Italia 1 mercoledì 1 luglio 2020 la quarta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 4 trama episodi 1 luglio 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 2 Dolorosi distacchi. Crossover con Chicago Fire e Chicago P.D. Il pronto soccorso del Chicago Med è in piena emergenza perchè stanno arrivando molti feriti dopo un grave incendio in un palazzo. CI sono molte persone ustionate, anche Stella Kidd lotta fra la vita e la morte e rischia di perdere un polmone. Il padre di Will e Jay Halstead ha un arresto cardiaco. I genitori di una ragazza gravemente ustionata decidono di staccarle il respiratore per non farla soffrire. Ethan si occupa di una sconosciuta arrivata in gravissime condizioni.

Chicago Med 4 streaming

Chicago Med 4 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

