CHICAGO P.D. 6 EPISODI 1 LUGLIO 2020. Arriva su Italia 1 mercoledì 1 luglio 2020 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro.

Chicago P.D. 6 trama episodi 1 luglio 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 2 Lieto fine. Crossover con Chicago Fire e Chicago Med. Otto persone perdono la vita a causa di un incendio divampato in un appartamento. Dalle indagini si scopre che tre delle vittime sono rispettivamente il capo del cartello di Sinaloa Edgar Torres, la sua guardia del corpo e la sua fidanzata. L’incendio in realtà serviva a coprire gli omicidi.

Tutti gli indizi portano a sospettare di Carlos Mendoza, autista di Torres, ma il vero colpevole è, in realtà, suo figlio Daniel che sperava di fare carriera all’interno del cartello. Nell’incendio è morto anche il padre di Jay, che è sconvolto da questa perdita anche se finge il contrario.

Chicago P.D. 6 streaming

Chicago P.D. 6 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

