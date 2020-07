Beverly Hills Cop 3 Un piedipiatti a Beverly Hills 3 è il film stasera in tv giovedì 3 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Beverly Hills Cop 3 film stasera in tv: cast

La regia è di Tony Scott. Il cast è composto da Eddie Murphy, Jon Tenney, Judge Reinhold, Theresa Randle, Hector Elizondo, Timothy Carhart, Eugene Collier, John Saxon, Barbet Schroeder, Bronson Pinchot, Jimmy Ortega, Joey Travolta, Alan Young.

Beverly Hills Cop 3 film stasera in tv: trama

Sulle tracce degli assassini del suo capo, il poliziotto Axel Foley scopre una banda di falsari che si nasconde in un parco divertimenti di Los Angeles. La parte principale dell’azione è ambientata a Wonder World, parco di divertimenti alla Disneyland, che non è solo teatro delle gesta di un Foley più indisciplinato e berciante che mai, ma anche una gigantesca metafora della società americana odierna.

Beverly Hills Cop 3 streaming

Beverly Hills Cop 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Beverly Hills Cop 3 film stasera in tv: trailer

