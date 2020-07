CHE DIO CI AIUTI 5 QUINTA PUNTATA. Torna in replica su Rai 1 giovedì 2 luglio 2020 la fiction della fiction con Elena Sofia Ricci con la quinta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Che Dio Ci Aiuti 5 quarta puntata: trama e anticipazioni 2 luglio 2020

Che Dio Ci Aiuti 5 quinta puntata – episodio 9 Bruco o farfalla. Suor Angela si “scontra” con un medico con cui inizialmente ci saranno delle frizioni, ma scoprirà che è molto più simile a lei di quanto pensa. Insieme faranno tornare il sorriso alla piccola Eugenia, una bambina che da anni combatte la malattia; forse grazie a lei Valentina ritrova la gioia di vivere. Intanto Nico e Ginevra non fanno altro che litigare e l’avvocato si avvicina a Maria in un momento di fragilità. Suor Costanza invece realizzerà il suo sogno di andare a Ballando con le Stelle? E Azzurra? Troverà il coraggio di dire ad Athos il segreto che li lega?

Che Dio Ci Aiuti 5 quinta puntata – episodio 10 Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare. Suor Angela indaga sul segreto di una coppia di fidanzati amici di Gabriele, nel mentre Emma torna in convento. Azzurra troverà il coraggio di dirle chi è suo padre? Maria vorrebbe parlare con Nico di un bacio speciale avvenuto tra i due, ma Nico inaspettatamente perde la vista ed è Ginevra a stargli accanto. Intanto Valentina, spinta da Gabriele e Suor Costanza riprende a suonare la chitarra per la piccola Eugenia.

Che Dio Ci Aiuti 5 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della fiction sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

