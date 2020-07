La casa stregata è il film stasera in tv giovedì 2 luglio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La casa stregata film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Comico

ANNO: 1982

REGIA: Bruno Corbucci

CAST: Marilda Donà, Angelo Nicotera, Renato Pozzetto, Angelo Pellegrino, Vittorio Ripamonti, Yorgo Voyagis, Lia Zoppelli, Gloria Guida

DURATA: 95 Minuti

La casa stregata film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Mille anni fa due innamorati sfortunati, sorpresi in flagrante dalla madre di lei, furono trasformati in statue di sale. L’incantesimo potrà essere sciolto solo se allo scadere del millesimo anno, in una notte di luna piena, due innamorati identici a loro avessero consumato la prima notte di nozze in quel preciso luogo..

La casa stregata film stasera in tv: curiosità

Gaetano, il cane alano che accompagna Pozzetto nel film, era un cane di scena, abituato ai set cinematografici, utilizzato più volte in altri film.

La casa dove è stato girato il film è Villa Giovanelli Fogaccia, nel quartiere Aurelio ed è stata il set di molti altri film.

Le attrici Gloria Guida e Marilda Donà sono entrambe nate a Merano il 19 novembre 1955.

La casa stregata streaming

La casa stregata streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La casa stregata film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=-M-vf1WD-04

Stasera in TV sui social

