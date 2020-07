PPZ Pride and Prejudice and Zombies film stasera in tv 2 luglio: cast, trama, streaming

Pride and Prejudice and Zombies è il film stasera in tv giovedì 2 luglio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

PPZ Pride and Prejudice and Zombies film stasera in tv: cast

La regia è di Burr Steers. Il cast è composto da Lily James, Lena Headey, Sam Riley, Matt Smith, Douglas Booth, Charles Dance, Jack Huston, Aisling Loftus, Bella Heathcote, Emma Greenwell, Suki Waterhouse, Sally Phillips.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

PPZ Pride and Prejudice and Zombies film stasera in tv: trama

Siamo nell’Inghilterra vittoriana e la Signora Bennet è alla disperata ricerca di marito per le proprie figlie, mentre il Signor Bennet (interpretato da Charles Dance) non è assolutamente interessato al problema. Arrivano due nuovi vicini che abitano la villa confinante con quella dei Bennet. Sono il ricco e cortese Signor Bingley, il signor Darcy, personaggio oscuro e tenebroso e la sorella di quest’ultimo. Il signor Bingley (interpretato da Douglas Booth) si innamora di una delle sorelle Jane, mentre l’ombroso Darcy (Sam Riley) decisamente non sopporta la sorella Elizabeth che ricambia il senso di profonda antipatia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una misteriosa epidemia si abbattute sull’Inghilterra e il Paese è invaso dai non morti. Le sorelle Bennet, invece che ricamare, imparare a suonare il piano o pensare ai nastri, lucidano pistole, impugnano katane e padroneggiano le arti marziali. Infatti le sue sorelle Bennet sono maestre nelle arti marziali e nell’uso delle armi e sono pronte a tutto per difendere la loro famiglia dalla temibile minaccia. Poi arrivano altri personaggi: il cugino Bennet, il pastore Collins, il Comandante Wikham che fa la sua comparsa e le cose si complicano.

PPZ Pride and Prejudice and Zombies recensione

I personaggi del film rispettato le caratteristiche che emergono dal racconto originale tranne il pastore Collins che, grazie all’interpretazione di Matt Smith, raggiunge elementi di ridicola inopportunità e Lady Catherine de Bourgh che nellaa sceneggiatura di Russell e Steers non è più una vecchia signora ma una cacciatrice di zombies nota ed onorata in tutto il paese (interpretata magnificamente da Lena Headey). Da apprezzare il grande equilibrio nella scelta di rappresentare scene di lotta e di sangue.

Gli unici corpo a corpo con gli zombie sono presenti nei primi minuti e questo ad alcuna parte della critica è parsa una scelta che non ha convinto. Il film rimane sospeso tra il genere horror e quello romantico: infatti i turbamenti di Elizabeth e Darcy, il rapimento di Lydia e i baci appassionati portano quasi in secondo piano l’esistenza degli zombies. Molto bella e curata la fotografia di Remi Adefarasin come pure il montaggio di Padraic McKinley.

Pride and Prejudice and Zombies streaming

Pride and Prejudice and Zombies streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Pride and Prejudice and Zombies: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili