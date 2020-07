Pacific Rim è il film stasera in tv venerdì 3 luglio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pacific Rim film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 11 luglio 2013

GENERE: Azione, Fantascienza, Avventura

ANNO: 2013

REGIA: Guillermo del Toro

CAST: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Ron Perlman, Clifton Collins Jr., Max Martini, Robert Maillet, Burn Gorman, Larry Joe Campbell, Diego Klattenhoff, Brad William Henke, Charlie Day

DURATA: 131 Minuti

Pacific Rim film stasera in tv: trama

Nel 2013 una misteriosa breccia appare sul fondo dell’oceano Pacifico. Si tratta di un portale spaziotemporale attraverso il quale arrivano giganteschi mostri alieni, noti come Kaiju. Scoppia una dura lotta contro queste creature che provocherà la morte di milioni di persone e consumerà le risorse necessarie per la sopravvivenza degli uomini. Poiché i devastanti attacchi dei Kaijū sono quasi tutti concentrati sugli Stati che si affacciano sul Pacifico, le nazioni più potenti del Pacific Rim decidono di unire le forze per contrastare il nemico.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Per questo aderiscono al progetto di costruzione di armi speciali: gli enormi Jaegers controllati simultaneamente da due piloti le cui menti sono collegate a una rete neurale. All’inizio gli Jaegers hanno la meglio sui Kaiju nemici. Ma poi questi ultimi si adattano ai loro nuovi avversari, diventando più eterogenei, aggressivi e organizzati. Dopo aver perso il proprio fratello e co-pilota in un conflitto e aver lavorato alla costruzione di una muraglia di difesa, Raleigh Becket sembra essere l’ultima risorsa per salvare l’umanità..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pacific Rim film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira ai Kaiju, i noti mostri presenti in molti film giapponesi e in numerosi anime e manga.

Sono stati disegnati circa un centinaio di Kaiju e altrettanti Jaegers per il film, ma solo alcuni sono presenti nel film.

La parola Kaiju in giapponese significa “strana bestia” e di solito viene usata in riferimento ai mostri giganti dei film sci-fi nipponici come per esempio Godzilla.

Il film è ambientato negli anni 2013, 2020 e 2025.

Pacific Rim streaming

streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Pacific Rim film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/m-VCdGMuMqs

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili