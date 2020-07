Alla ricerca dell’isola di Nim è il film stasera in tv sabato 4 luglio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Alla ricerca dell’isola di Nim film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Nim’ Island

USCITO IL: 11 aprile 2008

GENERE: Avventura, Fantasy

ANNO: 2008

REGIA: Jennifer Flackett, Mark Levin

CAST: Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler, Morgan Griffin, Christopher James Baker, Maddison Joyce, Rhonda Doyle

DURATA: 94 Minuti

Alla ricerca dell’isola di Nim film stasera in tv: trama

Nim è una ragazzina orfana di madre che vive con il padre scienziato (Gerard Butler) su un’isoletta del Pacifico. Poi ci sono un pellicano, Galileo, un buffo leone marino, Salsiccia, e un’iguana, Virgola: i più fedeli amici di Nim. E, infine, ecco Alexandra Rover (Jodie Foster), scrittrice di avventurosi romanzi per bambini, dotata di un’immaginazione tanto fervida quando insuperabile è la sua paura del mondo che la circonda. Paura che, un giorno, dovrà superare. Il padre di Nim scompare misteriosamente. La ragazzina chiede aiuto via email proprio ad Alexandra. E’ giunto il momento di varcare la soglia di casa e tuffarsi nell’ignoto…

Alla ricerca dell’isola di Nim film stasera in tv: curiosità

Si tratta della trasposizione cinematografica del romanzo omonimo scritto da Wendy Orr.

Il film ha un sequel intitolato Ritorno all’Isola di Nim, con altri attori rispetto al primo capitolo.

Alla ricerca dell’isola di Nim streaming

Alla ricerca dell’isola di Nim streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Alla ricerca dell’isola di Nim film stasera in tv: trailer

