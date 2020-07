Angelica è il film stasera in tv sabato 4 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Angelica film stasera in tv: cast e regia

La regia è di Ariel Zeitoun. Il cast è composto da Nora Arnezeder, David Kross, Simon Abkarian.

Angelica film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. L’incredibile destino della bella quanto indomita Angelique, il cui smisurato amore per Jeoffrey de Peyrac dona la forza necessaria per combattere l’ingiustizia e l’oppressione in un secolo governato dalle lotte intestine per il potere, le ineguaglianze e la sottomissione delle classi piu’ povere…

Angelica streaming

Angelica streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Angelica film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/A6cFA0u5_Io

