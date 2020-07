Audace colpo dei soliti ignoti è il film stasera in tv sabato 4 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Audace colpo dei soliti ignoti film stasera in tv: cast

La regia è di Nanni Loy. Il cast è composto da Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Claudia Cardinale, Vicky Ludovisi, Riccardo Garrone, Tiberio Murgia, Carlo Pisacane, Nino Manfredi, Mario Feliciani, Gina Amendola, Lella Fabrizi, Elvira Tonelli, Gastone Moschin, Clara Bindi, Tullio Altamura, Mauro Lemma, Ciccio Barbi, Toni Ucci, Gianni Bonagura.

Audace colpo dei soliti ignoti film stasera in tv: trama

Peppe, capo di una combriccola di ladruncoli romani, viene avvicinato da un collega milanese, che lo invita a partecipare coi suoi ad un grosso colpo. Si tratta di bloccare il furgone che ogni domenica porta al sicuro le somme delle giocate incassate dal Totocalcio. Peppe aderisce all’invito e riunisce i suoi amici Mario, Ferribotte e Capannelle, ai quali si unisce “Piede amaro”, un bravo meccanico. La banda si trasferisce a Milano, ma qui il milanese, ideatore del colpo, viene arrestato, così i cinque uomini devono agire da soli.

L’impresa non si svolge secondo le previsioni: ma i ladruncoli riescono ugualmente ad impadronirsi di ottanta milioni. Peppe, ferito, si rifugia da una sua amica; ma raggiunge poco dopo i quattro amici a Roma, dove decidono di depositare la valigia coi milioni nel bagagliaio della stazione. La notizia del furto ha messo in moto la polizia romana, che interroga, tra gli altri, gli autori della rapina, i quali però riescono a cavarsela. In seguito a varie circostanze, lo scontrino per il ritiro della valigia capita in mano a Capannelle, il quale, eternamente affamato, non sa resistere alla tentazione di ritirare la valigia per potersi pagare un lautissimo pranzo…

Audace colpo dei soliti ignoti streaming

Audace colpo dei soliti ignoti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Audace colpo dei soliti ignoti film stasera in tv: trailer

