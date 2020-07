Lo specchio della vendetta è il film stasera in tv sabato 4 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lo specchio della vendetta film stasera in tv: cast

La regia è di Robert Malenfant. Il cast è composto da Kelly Packard, Jennifer Taylor, Madison Dirks, Todd Cahoon, Megan Littler, Elise Luthman, Butch Klein, Terrence Flack, Brian Johnson, Kristin Carey.

Lo specchio della vendetta film stasera in tv: trama

La famiglia Style torna da una vacanza per trovare la casa occupata da alcuni criminali. Mentre suo marito e sua figlia vengono tenuti in ostaggio, Lisa è costretta a ripulire i conti correnti dei suoi clienti per poter sperare di rivedere la sua famiglia riunita. Gli Style, infine, riescono a scappare, ma quando si recano alla polizia per denunciare quanto accaduto nessuno crede alla loro versione e Lisa si ritrova in manette…

Lo specchio della vendetta streaming

Lo specchio della vendetta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

